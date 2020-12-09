السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم عن 1313 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084 حالة.

// انتهى //

13:18ت م

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أبوظبي 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم عن 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 180,150 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084 حالة.// انتهى //13:18ت م0055

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