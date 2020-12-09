السعودية اليوم / أمانة جدة تعزز السلوك الأخلاقي ضمن فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد



جدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

نظمت أمانة محافظة جدة أمس لقاءً تثقيفياً عبر الاتصال المرئي عن "تعزيز السلوك الأخلاقي" ، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " ، تزامناً مع فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم التاسع من ديسمبر سنوياً.

وناقش اللقاء محاور التحديات وعلاجها ومخالفات سلوكية وشرعية وتجارب سلوكية ميدانية وثقافة المنظمة وبيئة العمل .

وفعّلت الأمانة دورها التوعوي عبر اللوحات الإرشادية في الطرق والميادين لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

ويأتي اللقاء ضمن ما يزيد عن 60 لقاءً نفذتها الأمانة لتوعية منسوبيها في مختلف الجوانب .

// انتهى //

13:00ت م

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