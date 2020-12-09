

نجران 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، وفداً من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بفرع منطقة تبوك.

وثمن سمو أمير منطقة نجران، ما قدمه المتقاعدين من خدمة لوطنهم ولقيادتهم في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية بكل وفاء وإخلاص فهم أصحاب عقول وسواعد يستفاد منها حتى بعد التقاعد باعتبارهم إضافة كبيرة للوطن وتنميته.

من جانبهم عبر أعضاء الجمعية عن شكرهم لسموه على حفاوة الاستقبال، معربين عن سعادتهم بما تشهده منطقة نجران من تنمية في مختلف المجالات.

// انتهى //

12:47ت م

0049





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل وفداً من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بفرع تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.