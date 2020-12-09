

الخرج 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

قدم مستشفى الولادة والأطفال بالخرج خدماته الصحية لـ 48368 مستفيداً، وذلك خلال الـ 9 أشهر من العام الحالي 2020م.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه استفاد ما يقارب من 28026 مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 20342 مراجعاً، إلى جانب إجراء 216517 فحصاً مخبرياً، وعدد 11547 فحصاً إشعاعياً.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 307 عمليات جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 105 عمليات، ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 412 عملية جراحية، وذلك خلال نفس الفترة، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 1270 مستفيداً.

// انتهى //

12:35ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 48 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.