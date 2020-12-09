السعودية اليوم / 125490 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في سلطنة عمان



مسقط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 71.

// انتهى //

12:13ت م

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مسقط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125490 إصابة والوفيات 1461 بنسبة 16ر1% والمتعافين 117034 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 71.// انتهى //12:13ت م0040

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