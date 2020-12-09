تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، على وقع تطورات لقاح كورونا بالتوازي مع ارتفاع قياسي لأسعار الأسهم.



وفقد الذهب ذروة أسبوعين فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وجاء ذلك بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1864 دولارا.

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الأسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي... لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1 % إلى 24.28 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 1026.36 دولار وفقد البلاديوم 0.1 % إلى 2307.09 دولار.

وقدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، اقتراحا بحزمة تحفيز جديدة تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار.

وتأمل إدارة ترامب في أن تنهي الحزمة الجديدة التي تستهدف إقرار مساعدات لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، حالة التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء الثلاثاء: "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".

وقدّم منوتشين الاقتراح إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا.