شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 759 موقعاً، بمشاركة 475 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 150092 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع 7318 طناً من النفايات، وإزالة 4196 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
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