أمطار جدة تتجدد الأسبوع المقبل

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تتحسن فرص عودة هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل على جدة وسواحل البحر الأحمر وبعض المناطق الأخرى.

وقال المركز في إحدى نشراته الجوية إن العديد من النماذج العددية تشير لتطور حالة من عدم استقرار جوي منتصف الأسبوع القادمة على البحر الأحمر وأجزاء من وسط وشمال المملكة، حيث ستكون جدة بإذن الله مشمولة بفرص الأمطار، ولا تزال شدتها غير واضحة بسبب بُعد الفترة الزمنية.

ولفت إلى أن أفضل فرصة لهطول الأمطار على مدينة جدة ستكون خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

