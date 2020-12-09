شكرا لقرائتكم خبر عن ما «العمل المرن»..؟ وكيف سيفتح آفاق التوظيف أمام السعوديات؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل المرن يفتح آفاقاً أوسع لتوظيف المرأة العاملة السعودية في سوق العمل، لما يتمتَّع به من مرونة في التوظيف على أساس الساعة عند منشآت القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة، أن نظام العمل المرن يمَكّن السعوديات الباحثات عن عمل من العثور على وظائف مرنة تتلاءم مع ظروفهن المعيشية، يتم توثيقها لدى وزارة «الموارد البشرية»، لحفظ حقوقهن الوظيفية وتحقيق مورد مالي مستمر بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع صاحب العمل.

ومن شأن تطبيق نظام العمل المرن زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص من استيعاب نسبٍ أعلى من الأيدي العاملة الوطنية من فئة النساء، بما يحقق أهداف تمكين المرأة في برامج التنمية الوطنية وعلى رأسها رؤية السعودية 2030.

وتُحسَب المرأة العاملة بعمل مرن في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد إكمال 168 ساعة من العمل المرن، سواء في منشأة واحدة أو في منشآت عدة على أن يكون الحد الأدنى في المنشأة الواحدة 60 ساعة.

ودعتْ الوزارة عملاءها من المنشآت والأفراد، الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، إلى توثيق عقودهم إلكترونياً لدى الوزارة؛ بزيارة بوابة العمل المرن (mrn.sa) وإنشاء العقد وتسجيل بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَيْ العلاقة التعاقدية.