شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشباب يوقع رعاية حصرية مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - وقعت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، عقد الرعاية الطبية مع نادي الشباب الرياضي، إذ مَثَّلَ المجموعة رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني د.مكارم بن صبحي بترجي، والرئيس التنفيذي للمستشفي السعودي الألماني بالرياض الدكتور معتق الشهراني، في حين مَثَّلَ جانب الشباب الرئيس التنفيذي الدكتور خالد البلطان، وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي، لتصبح من خلاله مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الراعي الطبي الحصري لنادي الشباب، وصرح مكارم بترجي بقوله نحن فخورون اليوم لأننا الراعي الطبي لنادي الشباب في مدينة الرياض، ويعتبر نادي الشباب من أفضل الفرق في المملكة ونحن سعيدون كمجموعة مستشفيات السعودي الألماني أن نكون الرعاة الرسميين للفريق، ولنا دعم في مجالات أخرى ليست فقط للصحة مثل الرياضه، وإن شاء الله في المجال الخيري تماشياً مع رؤية 2030، في دعم الرياضة والشباب والحرص على توعية المجتمع للحفاظ على الصحة والوقايه من الأمراض والارتقاء بالخدمة الصحية في المملكة العربية السعودية ؛ لذا حرصنا على توسيع شراكاتنا الدولية والعالمية، وأبرزها انضمامنا إلى شبكة Mayo Clinic الأمريكية لتقديم خدمات العلاج والتوعية من الإصابات الرياضية وإصابات الملاعب.

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الشباب يوقع رعاية حصرية مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.