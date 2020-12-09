«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة «مفخخة» باتجاه المملكة

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جدة - خالد شويل - ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة «المفخخة» باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وأشاد العثيمين بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.
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