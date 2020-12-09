شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري»: سنتخذ اللازم حيال مناشدة سيدة لحمايتها وأطفالها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، رصد حالة مناشدة سيدة لحمايتها وأطفالها، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية في جدة. وأكد المركز عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) أنه يجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



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