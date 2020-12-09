السعودية | 180 طفلاً في مخيم إثراء الشتوي.. في رحلة عبر الزمن

شكرا لقرائتكم 180 طفلاً في مخيم إثراء الشتوي.. في رحلة عبر الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) فعاليات "مخيم إثراء الشتوي" في مدينة الظهران شرق السعودية، تحت شعار "رحلة عبر الزمن"، والذي يهدف من خلاله إلى إشباع فضول الأطفال، وحثهم على البحث وطرح الأسئلة، وتطوير مهاراتهم، واكتشاف مسارهم المهني في المستقبل، إلى جانب تنمية قدراتهم الذهنية منذ الطفولة، ورفع الوعي لديهم نحو قيمة المعلومات التاريخية وكيفية المحافظة عليها، وذلك عبر ثلاثة مسارات متنوعة.

ويستهدف المخيم الأطفال من بنين وبنات ابتداءً من عمر 4 - 12 سنة، وذلك خلال الفترة من 6 جمادى الأولى - 1 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق (21 ديسمبر2020م – 14 يناير 2021م)

وتأتي فعاليات "مخيم إثراء الشتوي" لتقدم مجموعة من الأنشطة التي تساعد الأطفال على استكشاف الحقب الزمنية التي مرت على شبه الجزيرة العربية، عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي تساعدهم على معرفة تاريخ شبه الجزيرة العربية، والكنوز التي تخفيها في أرضها.

وتهدف إلى تطوير مهارات التعليم، والتفكير التحليلي والقدرة على حلّ المشاكل، إلى جانب إشباع مهارات الملاحظة والتحليل وطرح الأسئلة عبر المسارات الثلاثة التي تشمل عالم الديناصورات، وعصر الديناصورات، وأرض الكنوز.

ويستهدف "مخيم إثراء الشتوي" 180 طفلًا عبر مساراته الثلاثة التي تُقدم كل منها على مدار فترتين مختلفتين باللغتين العربية والإنجليزية، وتضم كل مجموعة منها 10 مشاركين، حيث يتم تقديم البرامج التي تتناسب مع مهارات التنمية المعرفية الخاصة بهم، وذلك تعزيزًا لرسالة إثراء الرامية إلى إطلاق الإمكانات البشرية عبر تطوير المعرفة وإلهام الابتكار، إلى جانب تنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والثقافة والابتكار، كما يحرص مركز "إثراء" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضمن سلسلة من الجهود الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار الوباء.

وسيكتشف الأطفال من عمر 4 – 6 سنوات في مسار "عالم الديناصورات" أنواع الديناصورات المختلفة، والأماكن التي عاشوا بها، حيث سيقوم الأطفال في المخيم بلعب دور علماء الأحياء القديمة، كما سيقومون بالعديد من الاكتشافات، وكتابة وتأليف القصص بناءً على مشاهداتهم ومحادثاتهم حول ما يتعلق بعالم الديناصورات التي عاشت على الأرض في قديم الزمان.

وسيتعرف الأطفال من عمر 7 – 9 سنوات في مسار "عصر الديناصورات" على مغامرات تعود إلى ملايين السنين، حيث سيكتشفون الأحداث التي حصلت على الأرض فيما مضى من الزمان، وماهي المخلوقات التي عاشت على الأرض من خلال ثلاثة حقب زمنية، كما سيقومون بكتابة وتأليف قصص واستخراج معاني من خلال الاستكشاف والملاحظة.

كما سينطلق الأطفال من عمر 10 – 12 سنة في مسار "أرض الكنوز" في رحلة استكشافية مميزة عبر شبه الجزيرة العربية، ليجدوا كنوزًا دفنت في أزمنة غابرة، كما سيتعلم الأطفال كيفية تحليل الحقائق وتفسير المعاني، والتعرف على أحداث الماضي، وكيف ساهم ذلك في تشكيل الحاضر.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يولي أهمية بالغة لفئة الأطفال من خلال تصميم برامج معرفية وإبداعية تقدّم على مدار العام في متحف الطفل، الذي يعد أول متحف للطفل في المملكة، إضافةً إلى تصميم برامج خاصة للأطفال في قسم المكتبة والمتحف والسينما ومعرض الطاقة، وذلك إسهامًا في إشباع شغف الأطفال وبناء جيل قادر على تعزيز المستقبل في السعودية.