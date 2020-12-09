جامعة الإمام محمد تتيح خدمة تقديم طلبات الأعذار عن عدم حضور الاختبارات

آخر موعد لتلقيها يوم الأحد
أعلنت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إتاحة خدمة تقديم طلبات الأعذار عن عدم حضور الاختبارات عبر الرابط الآتي (اضغط هنا).
وقال الحساب الرسمي للعمادة عبر موقع «تويتر»: «أخي الطالب/أختي الطالبة.. نفيدكم بأن خدمة تقديم طلبات الأعذار عن عدم حضور اختبار مقرر، متاحة الآن عبر دخول نظام تدارس –التسجيل–طلبات الأعذار».
وأضاف: «وذلك لمن تغيب عن الاختبار بعذر رسمي مثبت حسب لائحة الأعذار؛ علمًا بأن أخر موعد لاستقبال طلبات الأعذار يوم الأحد 19/05/1442هـ».
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