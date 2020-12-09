«الخطوط السعودية» تجدد التذكير بآلية تغيير الحجوزات

العملية تتم عبر الموقع الرسمي

جددت الخطوط السعودية التذكير بآلية تغيير حجوزات الرحلات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أبغي أقدم موعد الحجز.. كيف الطريقة؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لتغيير الحجز نأمل منك زيارة موقعنا (اضغط هنا) واختيار (إدارة الحجوزات) ثم اختيار (تغيير الرحلات)». وأضاف: «ولمعرفة الرسوم يرجى (الضغط هنا)، كما يمكنك التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد ليتمكن الموظف المختص من إفادتك». اقرأ أيضًا: «الخطوط السعودية» تعلق على إنهاء إجراءات السفر والصعود للطائرة «الخطوط السعودية» تحسم تعديل وإلغاء حجز الدرجة الاقتصادية

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