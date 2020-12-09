السعودية اليوم / أمانة عسير تضبط مخالفات الاشتراطات الفنية للمخططات السكنية



أبها 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة عسير الأسبوع الجاري، أكثر من 100 جولة رقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانبِ إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن الجولات الأخيرة التي ضبطت خلالها حوالي 30 مخالفة، تأتي استمرارًا لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكدًا أن استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وأبان الحميدي أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

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11:52ت م

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