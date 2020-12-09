السعودية اليوم / تونس تسجل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1116 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 105 آلاف و 445 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 668 حالة.

// انتهى //

11:16ت م

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تونس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 72 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 105 آلاف و 445 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 668 حالة.// انتهى //11:16ت م0024

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