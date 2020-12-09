السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشروعات والخدمات البلدية في محافظة ثار



نجران 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمس المشروعات والخدمات البلدية بمحافظة ثار، للاطلاع على سير العمل والخدمات البلدية بالمحافظة.

ووقف أمين المنطقة ميدانياً على مشروعات درء أخطار السيول، وسوق الخضار والسوق الشعبي، وسوق المواشي، وممشى ثار ،وممشى مركز قطن، مطلعاً على سير العمل ونسب الإنجاز بها، مؤكدا أهمية دفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

وناقش أمين المنطقة المكلف، مع محافظ ثار محمد بن عفيصان، وأعضاء المجلس البلدي، احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات البلدية كمشاريع السفلته، والأنسنة، وتنمية الاستثمارات البلدية وإنشاء مضامير رياضية للمشي وركوب الدراجة، إضافة إلى إنشاء مرمى للنفايات وأعمال الصيانة.

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11:14ت م

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