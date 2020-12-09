

أبها 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة بمكتبه بالإمارة, معالي محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة حاليًا.

واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن إستراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، وأهمية دورها التنموي والإقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

كما اطلع سمو الأمير تركي بن طلال على الخطط المستقبلية لعمل الهيئة في منطقة عسير ، وخطط عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، فيما تم تقديم شرح لفريق الهيئة عن غرفة معالجة ظاهرة التعديات التي تم تشكيلها مؤخرًا بالإمارة وأهدافها وبعض منجزاتها التوعوية وماتم استعادته من الأراضي خلال عمل الغرفة.

وأكد سموه خلال اللقاء عزم إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير، وبالتكامل مع الجهات الأخرى على تنفيذ خطة محكمة لحل مشاكل المستثمرين الراغبين في تقديم مشاريع استثمارية بالمنطقة وتذليل جميع العقبات والصعوبات,بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويضمن عدم التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة مستقبلًا، منوهًا بتعاون الهيئة ودورها الكبير في حماية ورفع الكفاءة الإنتاجية لعقارات الدولة .

// انتهى //

10:29ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستقبل محافظ هيئة عقارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.