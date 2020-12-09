شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تندد باستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.
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