شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تندد باستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.