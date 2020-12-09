أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث ، والداير بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفرسان ، وفيفا، وهروب .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.



