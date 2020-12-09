Play Pass من قوقل يطلق خدمة جديدة للمرة الأولى عربيًا بالسعودية

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة قوقل خدمة جديدة على تطبيقها بلاي باس Play Pass، وهي متاحة في 7 دول فقط على مستوى العالم، من ضمنها السعودية التي تُعد الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين على نظام التشغيل آندرويد الوصول إلى كتالوج كبير يقدم مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب الخالية من الإعلانات بدون عمليات شراء داخل التطبيق.

وتتضمن قائمة الدول التي تتاح فيها الخدمة السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة في قائمة، وروسيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو.

ما هو Play Pass ؟

أطلقت شركة قوقل خدمة بلاي باس Play Pass العام الماضي كطريقة للمستخدمين للوصول إلى مجموعة منتقاة من التطبيقات والألعاب بسعر اشتراك واحد، وقد توسعت إلى 24 دولة خارج الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وستشمل دولًا أخرى هذا الأسبوع.

وتضم قائمة الألعاب على خدمة بلاي باس ألعاب سباق، وتطبيقات رسم مع إضافة محتوى جديد كل شهر، وهي خدمة تنافس Apple Arcade التي تقدمها آبل.

وتتوفر الخدمة باشتراك شهري وتقدم الكثير من الألعاب المصممة بشكل حصري كما توفر نفس الألعاب والتطبيقات والكتب الموجودة في متجر قوقل بلاي.

وسيتمكن المشاركون الجدد في البرنامج من البدء بإصدار تجريبي مجاني لمدة شهر واحد، وهي طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كان Play Pass مفيد لك أم لا، وإذا وجدته مفيدًا فإن هناك أكثر من خطة للأسعار، فيمكنك الاشتراك شهريًا أو سنويًا.