- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بث مباشر لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بث مباشر لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين
عبر عرب سات تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الـ15 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك عبر عرب سات تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب عن طريق الرابط التالي: هنا.
ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.