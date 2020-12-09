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إيداع يعلن عن إضافة حقوق الأولوية للشركة السعودية لصناعة الورق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة للشركة السعودية لصناعة الورق في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته هيئة السوق المالية (تداول)، على موقعها الرسمي.
ويوم أمس، أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، لزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من 14 ديسمبر 2020.
وأشارت إلى أن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي بتاريخ 21 ديسمبر كانون الأول الجاري، على أن تستمر فترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة حتى 24 من الشهر نفسه.
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