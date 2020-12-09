هذه أبرز الأضرار التي يتعرض لها الأشخاص عند استخدام الغلايات الكهربائية باستمرار

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كشف تقرير عن أبرز الأضرار التي قد يتعرض لها من يستخدمون الغلايات الكهربائية في صنع المشروبات الساخنة لفترة طويلة.
وأوضح التقرير أن الغلايات المصنوعة من الألومنيوم والنيكل تتفاعل مع المياه ويمكن أن تصبح ضمن مكونات المشروبات التي تُستخدم في إعدادها، وهو ما يساهم في تكوين السموم في الجسم.
وأضاف أن تناول المشروبات المجهزة في الغلاية يُعد سببا في إصابة الجسم بالسرطان، إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب ضمورا في العضلات والشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.
وأكد أن المياه المغلية عن طريق الغلاية تساعد في إصابة البشرة بالتجاعيد، ورغم ذلك فإن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تقلل من مخاطرها، وتشمل استخدام الليمون في تنظيفها من خلال غسلها جيدا وإضافة بعض قطرات الليمون إلى الماء وغليه داخلها.
Source akhbaar24.argaam
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