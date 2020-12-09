︎ :
.
قارن نشطاء بين موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبين موقفه من مصافحة أمير قطر تميم بن حمد من قبل، بطريقة مهينة.
ولاقت لقطة إنحناء ماكرون أمام السيسي تداولا واسعا، مقارنة بلقطة مصافحته لتميم بن حمد أثناء جلسات اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث كان جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بالأمير القطري.
يذكر أن زيارة الرئيس المصري لفرنسا شهدت عدة مواقف، منها رد ناري للسيسي بشأن قضية السجناء السياسيين، بقوله: ” كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا ايه؟ وأخبار العراق ايه؟ وأخبار سوريا ايه؟ وأخبار اليمن ايه؟ وأخبار لبنان أيه؟ وأخبار أفغانستان ايه؟ وأخبار باكستان أيه؟ احنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمه تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب”.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر إنحناء ماكرون أمام السيسي يعيد للأذهان إهانته لأمير قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.