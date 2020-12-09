إنحناء ماكرون أمام السيسي يعيد للأذهان إهانته لأمير قطر

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قارن نشطاء بين موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبين موقفه من مصافحة أمير قطر تميم بن حمد من قبل، بطريقة مهينة.

ولاقت لقطة إنحناء ماكرون أمام السيسي تداولا واسعا، مقارنة بلقطة مصافحته لتميم بن حمد أثناء جلسات اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث كان جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بالأمير القطري.

يذكر أن زيارة الرئيس المصري لفرنسا شهدت عدة مواقف، منها رد ناري للسيسي بشأن قضية السجناء السياسيين، بقوله: ” كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا ايه؟ وأخبار العراق ايه؟ وأخبار سوريا ايه؟ وأخبار اليمن ايه؟ وأخبار لبنان أيه؟ وأخبار أفغانستان ايه؟ وأخبار باكستان أيه؟ احنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمه تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب”.

Source slaati

