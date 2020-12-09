اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Source akhbaar24.argaam





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