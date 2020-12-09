هذا ما فعله القضاء مع ابن أنكر شراكة أبيه !

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قضت المحكمة التجارية بجدة، بثبوت شراكة مواطن مع ابنه في مؤسسة للذهب والمجوهرات بنسبة ٥٥٪، بعد أن تقدم الأب بدعوى تؤكد أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه (مؤسسة للذهب والمجوهرات وفروعها) ملك للأب ومن ماله، بينما كتبها باسم المدعى عليه كونه ابنه الوحيد في ذلك الوقت.
وكان الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90% في المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات نسبة 10% للمدعى عليه، المتفق عليها مقابل إدارته المؤسسة، إلا أن المدعى عليه وبعد مماطلات وتحايل أقر بملكيته 45% من المؤسسة والممتلكات والأرصدة البنكية والعقارات مقابل مجهوده، ما يجعل للأب وورثته نسبة 35% فقط. وحين وافق الأب مرغما تم التوقيع على ذلك، ما يضمن للابن الحصول على النسبة الأكبر للتحكم في المؤسسة دون اعتراض أبيه، غير أن الأب طالب في دعواه بإثبات شركته بنسبة 90% من المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية لجميع الممتلكات.
Source almnatiq
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