رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ينوه بتقدم طلبة السعودية في اختبارات التيمز

نوه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالمنجزات الوطنية على مستوى المؤشرات العالمية والإرشادات الدولية في مختلف المجالات, مؤكداً أن ذلك نتيجة الدعم الكبير والسخي من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من وزير التعليم والقيادات التعليمية، للارتقاء في المنافسات العالمية.

وأشاد معاليه بما سجله طلبة المملكة من تقدم ملفت جعلها ثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسّن النتائج في اختبارات التيمز، بما يعكس الجهود التعليمية المبذولة والمتسارعة، مقارنة بنتائج دورة 2015م.

وعدّ الدكتور اليوبي نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية بالتحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم الذي يعد بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، كثاني أعلى دولة في مجموعة العشرين في تحسن النتائج، تتويجًا للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الإشرافية، ودور المملكة الريادي والمتطور في تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة.

ورفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، كما هنأ وزير التعليم والقيادات التعليمية على الإنجاز الذي يضاف لسجل الوطن في المجالات الدولية كافة.