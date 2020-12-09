تنبيهات الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون ضباب وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الساعات المقبلة، على 4 مناطق بالمملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي الحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات، طبرجل) تشهدان ضبابًا مصحوبًا بتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد منطقتي جازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، فرسان، جازان) وعسير (أبها، المجاردة، بارق، بلقرن، رجال ألمع، محايل)، فتشهدان سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.