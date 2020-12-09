الجاسر: استراتيجية الطيران المدني ستدعم صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطيران المدني تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل بشكل عامّ والطيران المدني بشكل خاص، بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأوضح المهندس الجاسر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، تتبوأ مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية، فضلًا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بوصفها محفّزًا رئيسًا لدعم الاقتصادات، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النموّ الاقتصاديّ في العالم.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما لقطاع الطيران المدني.