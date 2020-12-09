السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة



جدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية

وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

// انتهى //

09:21ت م

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جدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.// انتهى //09:21ت م0012

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