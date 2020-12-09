السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 686 إصابة جديدة بفيروس

واضافت وكالة مكافحة امراض إن من بين الـ686 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 662 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.

// انتهى //

07:36ت م

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سيئول 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39,441.واضافت وكالة مكافحة امراض إن من بين الـ686 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 662 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.// انتهى //07:36ت م0010

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