السعودية اليوم / البرازيل تسجل اكثر من 51 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد- 19 "



برازيليا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

06:12ت م

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برازيليا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و842 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية​​​.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:12ت م0007

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