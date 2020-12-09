اخبار السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم

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بسم الله الرحمن الرحيم

الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس

وكالة الأنباء تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الاربعاء 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
06:01ت م
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www.spa.gov.sa/2166496

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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