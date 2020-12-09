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الخليج 365 – الرياض
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدّد حتى عطلة نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.
ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا، إلى 570437، فيما بلغ عدد الوفيات 9775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا حول العالم.
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 08:51 AM
وصل عدد الحالات في البلاد إلى 570437هولندا تمدّد قيود كورونا مع ازدياد الإصابات
الخليج 365 – الرياض
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدّد حتى عطلة نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.
ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا، إلى 570437، فيما بلغ عدد الوفيات 9775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا حول العالم.
، هولندا تمدّد قيود كورونا مع ازدياد الإصابات ،
المصدر : الخليج 365
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