شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: تدشين مشاريع للسلامة المرورية بـ83 مليونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم (الأربعاء)، عدداً من مشاريع وزارة النقل للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 83 مليون ريال.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ الخليج 365 أن المشاريع تتضمن تركيب وتحديث أجهزة السلامة المرورية، وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية، وتعديل وتحسين طرق الربط الخطرة على محاور منطقة الباحة الرئيسة، مشيراً إلى أن أمير المنطقة سيطلّع على تنفيذ الحواجز الواقية على الشوارع والمنحنيات الموجبة لتأمين سلامتها المرورية، وتوظيف تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، ومشروع إنارة التقاطعات بالطاقه الشمسية.