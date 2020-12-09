محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، قدمت خلالها الخدمات والتقنيات المتقدمة لجميع الجهات التابعة لها.

وتهدف المشاركة إلى استعراض منجزات المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعرف على جهودها في ريادة القطاع الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

وتجول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال زيارة سموهما على أقسام الجناح، واطلعا على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

وزار جناح "سدايا" الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

وأبرز الجناح الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخرًا، وتطلعها إلى لعب دور محوري في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم، التي تتلخص بنودها في ستة أبعاد رئيسة تتمثل في: ترسيخ موقع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال، إلى جانب بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعًا للشركات والمواهب المتخصصة، كما تسهم في جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار وتعظيم الأثر المنشود، إضافة إلى تحفيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال المنظومة الأكثر جاهزيةً وتطلعًا.

واستعرضت "سدايا" في جناحها, منظومة "توكلنا" التي قام على تطويرها مركز المعلومات الوطني التابع لها، وبرنامج الهوية الرقمية (السمات الحيوية), ومنصة "استشراف", بالإضافة إلى تقديم حزمة من المؤشرات والتحليلات التي تسهم في فهم أثر بعض السياسات الاقتصادية ودعم برامج رؤية المملكة 2030.

"سدايا" تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 بدبي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-09 شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، قدمت خلالها الخدمات والتقنيات المتقدمة لجميع الجهات التابعة لها.

وتهدف المشاركة إلى استعراض منجزات المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعرف على جهودها في ريادة القطاع الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

وتجول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال زيارة سموهما على أقسام الجناح، واطلعا على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

وزار جناح "سدايا" الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

وأبرز الجناح الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخرًا، وتطلعها إلى لعب دور محوري في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم، التي تتلخص بنودها في ستة أبعاد رئيسة تتمثل في: ترسيخ موقع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال، إلى جانب بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعًا للشركات والمواهب المتخصصة، كما تسهم في جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار وتعظيم الأثر المنشود، إضافة إلى تحفيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال المنظومة الأكثر جاهزيةً وتطلعًا.

واستعرضت "سدايا" في جناحها, منظومة "توكلنا" التي قام على تطويرها مركز المعلومات الوطني التابع لها، وبرنامج الهوية الرقمية (السمات الحيوية), ومنصة "استشراف", بالإضافة إلى تقديم حزمة من المؤشرات والتحليلات التي تسهم في فهم أثر بعض السياسات الاقتصادية ودعم برامج رؤية المملكة 2030. 09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 01:56 AM شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، قدمت خلالها الخدمات والتقنيات المتقدمة لجميع الجهات التابعة لها.

وتهدف المشاركة إلى استعراض منجزات المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعرف على جهودها في ريادة القطاع الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

وتجول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال زيارة سموهما على أقسام الجناح، واطلعا على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

وزار جناح "سدايا" الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

وأبرز الجناح الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخرًا، وتطلعها إلى لعب دور محوري في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم، التي تتلخص بنودها في ستة أبعاد رئيسة تتمثل في: ترسيخ موقع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال، إلى جانب بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعًا للشركات والمواهب المتخصصة، كما تسهم في جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار وتعظيم الأثر المنشود، إضافة إلى تحفيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال المنظومة الأكثر جاهزيةً وتطلعًا.

واستعرضت "سدايا" في جناحها, منظومة "توكلنا" التي قام على تطويرها مركز المعلومات الوطني التابع لها، وبرنامج الهوية الرقمية (السمات الحيوية), ومنصة "استشراف", بالإضافة إلى تقديم حزمة من المؤشرات والتحليلات التي تسهم في فهم أثر بعض السياسات الاقتصادية ودعم برامج رؤية المملكة 2030.

، "سدايا" تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 بدبي ،

المصدر : الخليج 365

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