مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس

الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

05:46ت م

0231



www.spa.gov.sa/2166495 الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس05:46ت م0231

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