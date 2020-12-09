7 قرارات لمجلس الوزراء.. وافق على استراتيجيات سوق العمل والقطاع العقاري والطيران

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ المجلس وافق على:

أولاً:

تفويض معالي وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران.

ثالثاً:

تفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار.

رابعاً:

الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

خامساً:

الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.

سادساً:

الموافقة على استراتيجية سوق العمل.

سابعاً:

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية ناصر بن زيد بن محمد آل مهنا إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الريّس إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.