السعودية اليوم / فرنسا تسجل 491 حالة وفاة و13713 اصابة جراء فيروس كورونا



باريس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم 13713 إصابة جديدة بفيروس

واعلنت الوزارة في بيان لها ان الحصيلة الاجمالية للإصابات ارتفعت الى 2309621 اصابة، كما اوضح البيان ان السلطات الصحية سجلت 491 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 56352 حالة.

// انتهى //

03:00ت م

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باريس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم 13713 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.واعلنت الوزارة في بيان لها ان الحصيلة الاجمالية للإصابات ارتفعت الى 2309621 اصابة، كما اوضح البيان ان السلطات الصحية سجلت 491 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 56352 حالة.// انتهى //03:00ت م0230

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