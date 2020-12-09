شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث مع الوفد الإندونيسي التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.
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