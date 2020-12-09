شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألف تحميل لتطبيق «التقاعد» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونية، إضافة إلى انضمام أكثر من 10 آلاف مستفيد جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبينت المؤسسة أنه جرى إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، بينما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 41 ألفا بزيادة تجاوزت الـ 100% عن الشهر الماضي. واستقبلت «التقاعد» عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر. كما كشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر 6.9 مليار ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون و200 ألف ما بين متقاعد ومستفيد.