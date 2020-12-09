شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار سكاكا.. «زوبعة» محدودة لا تمثل قلقا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في تصريحات لـ«اليوم»، أن الإعصار ليس الأول في المملكة، فقد تكرر أكثر من مرة، آخرها السنة الماضية في منطقة جازان، مشيرا إلى أنه يكون مصاحبا للسحب الرعدية الممطرة القوية وقد يحدث داخل البحر ويسمى Waterspout أي «شاهقة مائية».
وأكد أن المركز يتابع على مدار الساعة كافة الظواهر والتقلبات الجوية التي تحدث في المملكة بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار سكاكا..
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