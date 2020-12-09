شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطني وإدارة الأعمال يتصدران طلبات «التميز للابتعاث» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن مسار التميز للابتعاث يواصل استقبال الطلبات المتزايدة عليه، يأتي ذلك لمرونته في عدم اشتراط عمر محدد وامتداد في التخصص، مع إتاحة التقديم عليه إلكترونيا طوال العام، مشيرا إلى أن عدد الطلبات بلغ 4858 طلبا، منها للذكور 2774، وللإناث 2084. فيما وصل عدد إجمالي الزوار 613.457.
وفيما يخص عدد المعاملات «ما قبل الترشيح»، سجلت خدمة «تدقيق مسار التميز للابتعاث» 4858 طلبا. وسجلت خدمة الاستفسارات 84، وخدمة طلب الضمان المالي 156.
وأشار «الأحمري» إلى أن أعلى 10 تخصصات طلبا للطلاب والطالبات كانت في إدارة الأعمال 829، والأمن الوطني 841، والموارد البشرية 468، والإدارة والسياسة العامة 357، وعلوم البيئة 223، ورياضة وإدارة رياضية 258، والخدمة الاجتماعية 203، وسياحة وإدارة سياحية وفندقة 217.
جدير بالذكر أن مسار التميز للابتعاث هو أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ويهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك لرفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات من خلال ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة، بما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة.
وكان وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ قد أطلق في أكتوبر الماضي مسار التميز للابتعاث، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين الطلاب والطالبات السعوديين من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية، يحتاج إليها الوطن لتحقيق التنمية الشاملة.
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