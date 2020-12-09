شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور بمؤتمر «ديوان المظالم».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يقدم رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، اليوم المؤتمر الإلكتروني «الرقابة القضائية في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية»، والذي ينفذه معهد الإدارة العامة ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية. ويستهدف المؤتمر بيان حقيقة التنظيم القضائي في المملكة ودور القضاء الإداري في تحقيق العدالة ورقابة أداء الأجهزة الحكومية وضمان سيرها وفق موازنات عادلة. ويشتمل المؤتمر الإلكتروني على خمسة محاور هي: التنظيم القضائي في المملكة، والتعريف بديوان المظالم، والاختصاص القضائي لديوان المظالم، ورقابة المشروعية للقضاء الإداري وأثره، ونماذج تطبيقية لأحكام صادرة من قضاء ديوان المظالم. وأشاد «اليوسف» بجهود معهد الإدارة العامة في مجال التدريب القانوني باعتباره أحد الصروح الإدارية المتميزة في التأهيل والتدريب القانوني، إضافة لمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة البرامج القانونية التي يقدمها المعهد.

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