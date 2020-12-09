شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان: توفير أفضل خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد على الخدمات المقدمة لنزلاء مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة. واطلع خلال زيارته المركز، أمس، على الأقسام والمرافق، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات، فضلا عن لقاء عدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد «العواد» على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء مراكز التأهيل الشامل، بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

وشملت جولة «العواد»، دار الملاحظة الاجتماعية بجدة، مطلعا على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم. وأكد أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب والتي كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.