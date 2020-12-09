شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان: توفير أفضل خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وشدد «العواد» على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء مراكز التأهيل الشامل، بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.
وشملت جولة «العواد»، دار الملاحظة الاجتماعية بجدة، مطلعا على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم. وأكد أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب والتي كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان: توفير أفضل خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.