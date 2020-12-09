شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار خدمة استعلامية وتفاعلية بـ«أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة «أبشر» عبر منصاتها الثلاث، «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال»، و«أبشر حكومة»، التي تنوعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد للجهة مقدمة الخدمة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة «أبشر»، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دشنت في العام الماضي 1441هـ لعدد من قطاعات «الداخلية»، الأمنية والخدمية، سهلت كثيرا من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار، ووصل عدد المستفيدين منها 18.3 مليون مستفيد.

وبيَّنت أن إجمالي الاستعلامات الكلية من خلال منصة «أبشر»، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة «أبشر» أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية بالمملكة.