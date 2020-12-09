شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز النزاهة لـ120 متدربة بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، أخيرا، برنامج «مكافحة الفساد» عن بعد بحضور 120 منسوبة ومتدربة مقبلة على التخرج وباستضافة المستشار القانوني محمد الوهيبي.

وأكدت عميدة الكلية د. سارة الصرعاوي أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لأنه من أهم الموضوعات التي أصلتها شريعتنا الإسلامية، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي استكمالا لجهود الكلية التوعوية والتثقيفية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بين المنسوبات والمتدربات، إضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وإدراك خطورة الفساد والعمل على محاربته وأهميته في التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وتناول البرنامج خلال فعالياته تاريخ وتسلسل نشأة هيئة مكافحة الفساد، وتعريف الفساد المالي والإداري، واختصاص الجهات الأمنية والتحقيق في قضايا الفساد.

وأوضح الوهيبي في حديثه أهمية مكافحة الفساد في حصول كل شخص على حقه النظامي والمشروع مدى الحياة، كما اختتم حديثه بتوضيح إجراءات بلاغات الفساد وحقوق المبلغ، وتخلل ذلك الرد على جميع الاستفسارات المطروحة.

من جانبها، أكدت منسقة التوجيه المهني والتوظيف هدى النعيم أهمية البرنامج في تعزيز قيم الولاء والانتماء المهني لدى خريجات ومتدربات الكلية المقبلات على التخرج وزيادة وعيهن ليصبحن قادرات على خلق اتجاهات وطنية إيجابية تحمي النزاهة وتنبذ الفساد من أجل صناعة مستقبل زاهر.