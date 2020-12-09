شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الثلاثاء)، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح (رحمه الله). وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، في وفاة رئيس الجمهورية السابق. وقال: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».